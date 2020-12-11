Назарбаев: Вместе мы сможем сделать Евразийский союз более сильным и конкурентным

Назарбаев отметил высокой уровень государственной кооперации государств-членов ЕАЭС и взаимного обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с COVID-19

Нурсултан Назарбаев выступил в качестве Почетного Председателя на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое прошло 11 декабря, передает zakon.kz.

Сегодня мы предпринимаем очередные шаги в расширению нашего союза. Благодаря предоставлению Республикам Куба Узбекистан статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Отрадно, что государства Центральной Азии все больше вовлекаются в работу нашей организации. Уверен, что участие Узбекистана в качестве наблюдателя на первой стадии принесет пользу и Узбекистану, и всем нашим государствам, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что странам ЕАЭС следует активизировать эту работу и продолжить взаимодействие союза с третьими странами и интеграционными объединениями.

Текущий год был насыщен негативными событиями, включая тяжелейшую пандемию, экономический кризис, конечно, непростые выборы, которые прошли в Беларуси, события, произошедшии в Армении. Все это мы наблюдали и переживали. Надеюсь, все это будет позади. Сама пандемия показала важнейшую роль государства в кризисные времена. Благодаря оперативным мерам государственного регулирования нам удалось избежать негативным сценариев развития пандемии, неконтролируемого спада экономической активности, значительных потерь человеческого капитала. Только государственная поддержка обеспечила стабильность на внутренних рынках продовольственной, лекарственной и другой социально значимой продукции, - сказал он.

Вместе с тем Назарбаев отметил высокой уровень государственной кооперации государств-членов ЕАЭС и взаимного обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с COVID-19.

"Совместно утвержден и разработан план мероприятий по предупреждения распространения коронавируса на территории ЕАЭС. Хочу отдельно отметить важнейшую связующую роль России, которая всегда оказывала поддержку своим союзникам и это наиболее ярко проявилось в период пандемии, когда стоя плечом к плечу мы помогали друг другу. Россия первой создала вакцину и предложила ее странам союза. Более того, в этот сложный период государства-члены ЕАЭС как добросовестные партнеры не поддались протекционистской панике и не позволили себе каких-то недружественных экономических действий друг к другу, несмотря ни на что. Это подтверждает, что проводимый нами курс на интеграцию оказывается единственно верным. Уверен, что совместные и слаженные действия позволят преодолеть кризисные последствия и выйти на более высокий уровень развития нашего союза. Я в этом убежден и очень хотел бы этого", - продолжил Назарбаев.

Он также подвел итоги работы организации за прошедшие 5 лет.

Я с уверенностью могу сказать, что цели интеграции, несмотря ни на что, все же продвигаются вперед и достигаются. Объем взаимной торговли стран ЕАЭС за 5 лет вырос на 35%, составил 62 млрд долларов. В результате совокупный ВВП стран ЕАЭС возрос на 21% и составил 2 трлн долларов. Однако потенциал дальнейшего роста экономик по-прежнему очень большой. Надо учесть, что эти 5 лет были непростые, кризисные и если все это мы преодолеем, то показатели будут еще лучше, - сказал он.

Назарбаев также полагает, что союз должен стать центром притяжения мировых торговых потоков в условиях укрепления роли государства и постпандемической реальности и что было бы правильным усилить работу по следующим направлениям.

Во-первых, нам нужно ускорить интеграцию промышленных потенциалов наших стран. На сегодня объем несырьевых товаров во взаимном товарообороте наших стран составляет всего 16%, это очень мало. Это обеспечить широкий спектр конкурентных преимуществ, в том числе для сырьевой базы наших стран. Во-вторых, нам необходимо наращивать объемы устойчивость торговых потоков как внутри так и за пределами ЕАЭС. Потенциал взаимной торговли наших стран не реализован, к сожалению, и составляет менее 9% от объема внешнего товарооборота членов ЕАЭС. А ведь это наша главная задача – наращивать внутри, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В-третьих, по его словам, необходимо ускорить процесс цифровизации между странами.

"ЕАЭС должен стать площадкой с активной цифровизацией, что благотворно повлияет на экономическое взаимодействие между нашими странами. В предстоящем году перед нами стоят непростые задачи, главная из которых это победить пандемию, а потом определить новую политику в экономике, как нам ее восстановить и начать развивать наши страны.

Уверен, вместе мы сможем сделать Евразийский союз более сильным и конкурентным", - заключил он.

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