Фонд "Акниет" подвел итоги работы в 2020 году

ОФ "Акниет" основную ставку делает на индивидуальный подход, планомерность работы и тщательном подтверждении выводов о достижении эффекта дерадикализации.

11 декабря 2020 года Общественный фонд "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет" провел брифинг для представителей СМИ об основных итогах реализации первого этапа социального проекта "Обеспечение единых механизмов проведения в регионах разъяснительной и реабилитационной работы с приверженцами деструктивной и радикальной религиозной идеологии".

Брифинг провел Директор ОФ "Акниет" Шауметов Алим Фазылжанович. На брифинге в on-line режиме присутствовали руководители 17 представительств ОФ "Акниет" в регионах, а также Психологической службы фонда. Прямая трансляция брифинга осуществлялась на официальной страничке ОФ "Акниет" на Facebook.

В ходе брифинга Директор ОФ "Акниет" рассказал о целях и задачах вышеуказанного социального проекта, а также осветил основные итоги реализации его первого этапа.

Более подробно Алим Шауметов остановился на характеристике Алгоритма дерадикализации, идеология которого была положена в основу социального проекта.

Директор ОФ "Акниет" подчеркнул особую важность обоснованности выводов о снижении радикальности лиц, отбывающих уголовное наказание за причастность к преступлениям террористического и религиозно-экстремистского характера.

Примером поспешности в таких выводах, по словам Алима Шауметова, стал теракт 2 ноября 2020 года в г.Вене, совершенный бывшим осужденным, гражданином Австрии, который лишь демонстрировал отказ от радикальной идеологии под воздействием программы дерадикализации.

В свою очередь, ОФ "Акниет" основную ставку делает на индивидуальный подход, планомерность работы и тщательном подтверждении выводов о достижении эффекта дерадикализации.

В заключительной части брифинга Директор ОФ "Акниет", руководители региональных представительств и Психологической службы фонда ответили на вопросы журналистов.

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