На финишной прямой - НПК представила свою программу

На базе региональных филиалов, областных и городских комитетов партии были организованы предвыборные штабы, которые после официального объявления периода агитации, активно взялись за дело.

11 декабря в городе Нур-Султан Народная партия Казахстана презентовала свой предвыборный штаб. Партия представила СМИ свою программу, рассказала о планах на будущее и продемонстрировала агитационную продукцию: баннеры, плакаты и листовки, сообщает zakon.kz.

Основные идеи партии журналистам изложил Председатель НПК, руководитель парламентской фракции Народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Айкын Конуров.

Стартовала самая важная часть предвыборной гонки, – отметил он. – Это финишная прямая электорального периода.

Секретарь ЦК НПК депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков и глава Республиканского Предвыборного штаба НПК Олжас Сызыдыков рассказали журналистам о работе партии в регионах и о том, как проводился отбор в партийные списки кандидатов в Мажилис и маслихаты.

В каждом регионе Казахстана у нас есть областные и городские филиалы, – объяснил Сыздыков, которые постоянно обеспечивают обратную связь партии с населением.

После того, как была объявлена дата проведения выборов, НПК тут же начала активно готовиться к ним. Позднее, на базе региональных филиалов, областных и городских комитетов партии были организованы предвыборные штабы, которые после официального объявления периода агитации, активно взялись за дело. Сейчас во всех областных центрах и казахстанских мегаполисах партийцы развешивают баннеры, расклеивают листовки и информационные материалы.

Кроме того, для агитации широко используются социальные сети. В Facebook НПК провела виртуальный митинг под хэштегом "Государство должно", а в Telegram-канале "Товарищ Конуров" партия запустила онлайн-референдум по актуальным вопросам.

До выборов осталось не так уж много времени. Как напоминание об этом в республиканском Предвыборном штабе НПК установлен календарь с обратным отчетом дней, оставшихся до "часа икс".

Чтобы упорно работать и не расслабляться, - шутят партийцы.

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