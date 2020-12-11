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Умер экс-депутат Мажилиса Исахан Алимжанов

Руководство и депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Фото : Family Formation11 декабря 2020, 18:19

Скончался один из первых бизнесменов Казахстана – депутат мажилиса II созыва Исахан Алимжанов, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса.

Руководство и депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой - кончиной депутата мажилиса парламента Республики Казахстан II созыва Алимжанова Исахана Молдахановича, - говорится в сообщении.

Исахан Алимжанов родился 7 августа в 1959 году. Был членом комитета мажилиса по бюджету и финансам. Основал одну из самых первых крупных ИКТ компаний в Казахстане. Совместное предприятие завозило электронику самолетами, открыло один из первых крупных розничных магазинов в стране.


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