Умер экс-депутат Мажилиса Исахан Алимжанов
Руководство и депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Фото : Family Formation11 декабря 2020, 18:19
Скончался один из первых бизнесменов Казахстана – депутат мажилиса II созыва Исахан Алимжанов, передает zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса.
Руководство и депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой - кончиной депутата мажилиса парламента Республики Казахстан II созыва Алимжанова Исахана Молдахановича, - говорится в сообщении.
Исахан Алимжанов родился 7 августа в 1959 году. Был членом комитета мажилиса по бюджету и финансам. Основал одну из самых первых крупных ИКТ компаний в Казахстане. Совместное предприятие завозило электронику самолетами, открыло один из первых крупных розничных магазинов в стране.
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