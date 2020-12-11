Африканская чума свиней идет в Казахстан? Ждать ли повторения сценария с птичьим гриппом?

Она бушует у соседей. В приграничных регионах с северными областями страны продолжают фиксироваться очаги вируса.

Африканская чума свиней может начать атаку с севера! Еще свежи в памяти последствия птичьего гриппа, когда в нескольких регионах страны отечественные птицефабрики и частные подворья потеряли практически всю крылатую живность. Тогда зараза пришла из России, и, как предположили орнитологи и ветеринары, принесли ее к нам перелетные птицы.

Птичий грипп регулярно угрожает животным и потенциально людям, с ним уже не первый год борются в разных частях планеты. Вспышки заболевания фиксируются, как в Азии (предположительно родине вируса), так и Европе. И хотя в мире бороться с ним уже более или менее наловчились, Казахстан он застал врасплох. Как мы знаем, осенью текущего года местная ветеринария не смогла сработать на опережение.

И вот свежая новость - у соседей бушует африканская чума свиней. В приграничных регионах с северными областями страны продолжают фиксироваться очаги вируса. Его обнаруживают, как на крупных фермах, так и на частных домашних подворьях.

Я вот только услышал об этой болезни - даже не в курсе был. Теперь, конечно, буду внимательней смотреть за своими поросятами, чтобы, не дай Бог, не заразились они. Сейчас узнаю у ветврачей, что нужно делать, - удивленно говорит фермер-свиновод Александр Поляков.

Будет ли в стране повторение сценария птичьего гриппа теперь уже с "африканской экзотикой"? Реальности ветеринарной службы Казахстана. Какие есть проблемы? И когда найдут решение? Выясняла корреспондент "Первого канала "Евразия" Ольга Витукевич. Смотрите репортаж "СВИНЬЮ" ПОДЛОЖИЛИ" в программе "Аналитика" в это воскресенье, 13 декабря в 20:00.

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