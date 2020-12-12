В Кызылординской области судья обвиняет начальника в домогательствах

Начальник утверждает, что это месть за проведенную им служебную проверку.

Как рассказала судья районного суда Гульнур Курманбай, что после отказа стать любовницей шефа на нее начались гонения. Дошло до того, что обвинили в служебном подлоге и вынесении неправильных судебных решений, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Гульнур Курманбай рассказала, что в Шиелийском районном суде Кызылординской области проработала 8 лет. Гордилась должностью, успешно справлялась с обязанностями. В 2017 году в суде сменилось руководство.По ее словам, Тогда и начались проблемы.

Он открыто ко мне приставал. Ни дня не давал покоя. Я отказалась стать его любовницей, и он начал придираться к моей работе. Я могла бы столько всего рассказать, но мне стыдно вспоминать подробности. Это задевает мою честь, - рассказала судья районного суда Шиели Гульнур Курманбай.

Женщина утверждает, что пыталась решить проблему мирно, но никакие объяснения не помогали.

Я публично заявляю, что он ломал двери моего кабинета. Без моего ведома открывал дела, за моей подписью решал их. Стороны не соглашались, подавали апелляции. Когда я это узнала, была в шоке, - рассказала она.

Конфликт между коллегами дошел до Верховного суда. Но доказать служебное притеснение женщине не удалось. Верховный суд приостановил ее полномочия с сентября этого года. Председатель районного суда Шиели Марат Куздеубаев с обвинениями не согласен. Он утверждает, что это - месть за проведенную им служебную проверку.

Я узнал, что жители района Шиели незаконно остались без домов и земель, провел расследование. Выяснил, что судья Курманбай нарушала требования Гражданского кодекса и выявил 20 незаконных ее решений. Сообщил обо всем председателю областного суда, - говорит председатель районного суда Шиели Марат Куздеубаев.

Сейчас департамент по противодействию коррупции ведет расследование в отношении Гульнур Курманбай по факту служебного подлога и вынесению неправомерных приговоров. Женщина, в свою очередь, наняла адвоката и собирается обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру.

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