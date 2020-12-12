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В Кызылординской области судья обвиняет начальника в домогательствах

Начальник утверждает, что это месть за проведенную им служебную проверку.

Фото : кадр из видео12 декабря 2020, 09:53

Как рассказала судья районного суда Гульнур Курманбай, что после отказа стать любовницей шефа на нее начались гонения. Дошло до того, что обвинили в служебном подлоге и вынесении неправильных судебных решений, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Гульнур Курманбай рассказала, что в Шиелийском районном суде Кызылординской области проработала 8 лет. Гордилась должностью, успешно справлялась с обязанностями. В 2017 году в суде сменилось руководство.По ее словам, Тогда и начались проблемы.

Он открыто ко мне приставал. Ни дня не давал покоя. Я отказалась стать его любовницей, и он начал придираться к моей работе. Я могла бы столько всего рассказать, но мне стыдно вспоминать подробности. Это задевает мою честь, - рассказала судья районного суда Шиели Гульнур Курманбай.

Женщина утверждает, что пыталась решить проблему мирно, но никакие объяснения не помогали.

Я публично заявляю, что он ломал двери моего кабинета. Без моего ведома открывал дела, за моей подписью решал их. Стороны не соглашались, подавали апелляции. Когда я это узнала, была в шоке, - рассказала она.

Конфликт между коллегами дошел до Верховного суда. Но доказать служебное притеснение женщине не удалось. Верховный суд приостановил ее полномочия с сентября этого года. Председатель районного суда Шиели Марат Куздеубаев с обвинениями не согласен. Он утверждает, что это - месть за проведенную им служебную проверку.

Я узнал, что жители района Шиели незаконно остались без домов и земель, провел расследование. Выяснил, что судья Курманбай нарушала требования Гражданского кодекса и выявил 20 незаконных ее решений. Сообщил обо всем председателю областного суда, - говорит председатель районного суда Шиели Марат Куздеубаев.

Сейчас департамент по противодействию коррупции ведет расследование в отношении Гульнур Курманбай по факту служебного подлога и вынесению неправомерных приговоров. Женщина, в свою очередь, наняла адвоката и собирается обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру.


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