Врач перечислила самые вредные новогодние блюда
Из составляющих новогодних блюд вреднее всего майонез.
Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная перечислила самые вредные новогодние блюда, сообщает zakon.kz со ссылкой RT.
По ее словам, самые вредные из новогодних блюд — сложные салаты с большим количеством майонеза. Тот же традиционный оливье в "новогодних" количествах — очень тяжелый для организма.
Из составляющих новогодних блюд вреднее всего майонез, сыр и орехи, перечислила специалист.
Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле, — пояснила врач.
К новогоднему столу, по словам эксперта, полезнее подать легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. А мясо в духовке лучше подать на следующий день, 1 января. Чем легче будут закуску на новогоднем столе, тем легче для организма, подчеркнула Бережная и добавила, что переедание ни к чему хорошему не приводит.
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