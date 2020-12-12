Умер Валентин Гафт

О его кончине 12 декабря сообщила его супруга.

12 декабря скончался актер Валентин Гафт. Ему было 85 лет, сообщает zakon.kz.

Да, его не стало. Это сегодня произошло, — сказала ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

По информации Интерфакс, причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт, после которого он восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1957 году окончил Школу-студию при МХАТ.

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