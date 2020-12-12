Казахстан отреагировал на провокационные заявления российских политиков

Российскому дипломату передали ноту.

Власти Казахстана высказали недоумение на заявление Председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", передает zakon.kz.

Замглавы МИДа РК Марат Сыздыков провел встречу с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым.

Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Казахстанская сторона "ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода".

Отмечается, что российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК.

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