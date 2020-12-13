Краснокнижного орлана-белохвоста едва не загрызли костанайские собаки

Раненного орлана успели спасти.

Краснокнижного орлана-белохвоста едва не загрызли собаки в промзоне Рудного, сообщает zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Орлана успели спасти, но у него оказалась сломанной фаланга крыла. Отмечено, что птица могла получить травму до встречи с собаками, иначе они ее вряд ли бы поймали.

Работник лесхоза района Б. Майлина Михаил Абакумов приютил орлана на базе, в селе Юбилейный. Экоактивист Айгуль Муслимова оставила пост в социальной сети, после чего на птицу обратили внимание на высшем уровне. Ведь орлан-белохвост – краснокнижное животное.

На данный момент приезжал ветеринар и взял анализы на птичий грипп. Орлана готовят к переезду. Вероятнее всего, он будет жить в птичьем питомнике в Алматинской области, – рассказала Айгуль Муслимова.

Михаил Абакумов говорит, что уже привязался к птице. Он назвал ее Орланчиком. Вначале Орланчик шипел и не принимал еду. Теперь постепенно к нему вернулся аппетит. Ест орлан-белохвост до килограмма говяжьего мяса в день.

Орлан-белохвост – одна из самых крупных хищных птиц нашей фауны с размахом крыльев до 2,5 метра. Чисто-белый хвост – характерный признак этого вида орлов. Клюв очень мощный, непропорционально большой, относительно головы. Самки крупнее, однако по окраске неотличимы от самцов.

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