В Канаде открылся Центр казахской культуры

В настоящее время численность казахской диаспоры в Канаде может составлять более 12 тыс. человек.

В крупнейшем канадском городе Торонто в Консульстве Казахстана состоялось официальное открытие Центра казахской культуры и казахстанцев в Канаде, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, было приурочено к 29-летию Независимости Республики Казахстан.

В своем приветственном выступлении Посол Казахстана в Канаде Акылбек Камалдинов поздравил диаспору с долгожданным открытием центра казахской культуры и отметил, что это событие имеет особую важность в год 1150-летия Абу Насыр аль-Фараби, 175-летия Абая Кунанбайулы и 90-летия композитора Шамши Калдаякова.

Дипломат подчеркнул, что Центр открыт для представителей казахской диаспоры и казахстанцев, проживающих в разных городах Канады, а также для канадцев, которые хотели бы более глубже познакомиться с языком, культурой, традициями и обычаями казахского народа.

В Центре помимо изучения казахского языка и культуры будут проводиться различные мероприятия, направленные на сближение и объединение наших соотечественников в Канаде.

В ходе церемонии открытия выступил заслуженный артист Казахской ССР Марат Максутов, который исполнил песни великого поэта Абая. Представитель казахской диаспоры, певица Алия Седеккызы поразила участников мероприятия своим “соловьиным” голосом, а домбрист Кыранбек Алтанулы виртуозной игрой и песнями на домбре передал дух широкой казахской степи. Дети представителей казахской диаспоры прочитали стихи Абая на казахском, английском, французском и русском языках.

По различным оценкам, в настоящее время численность казахской диаспоры в Канаде может составлять более 12 тыс. чел. Их основная часть проживает в крупных городах Канады - Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгари и Оттава.

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