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Казахстанский фильм "18 килогерц" признан лучшим на фестивале в Германии

Фархат Шарипов пополнила свою "копилку" кинонаград призом кинофестиваля в Котбусе.

Фото : imagesratel13 декабря 2020, 13:05

Казахстанская картина "18 килогерц" режиссера Фархата Шарипова пополнила свою "копилку" кинонаград еще одним призом. Фильм был признан лучшим на 30-ом Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), сообщает zakon.kz.

Картина была представлена в конкурсной программе Youth Film Competition.

Победители юбилейного кинофестиваля в Котбусе были объявлены вечером 12 декабря 2020 года на церемонии награждения, которая транслировалась онлайн.

По нашему мнению, этот трогательный фильм не только хорошо снят с использованием креативных и уникальных сцен, но и сама история также представлена хорошо. Кажется, что весь рассказ показывает, как подростки попадают в беду из-за наркотиков, но на самом деле это больше о человеческой сложности и балансировании множества миров, которые молодой человек должен собрать воедино. Фильм повлиял на нас не только во время просмотра, от которого просто перехватило дыхание, но и остался в наших умах и сердцах после того, как мы вернулись к жизни, - отметило международное жюри.

Один из самых крупнейших смотров в Восточной Европе – Международный кинофестиваль в Котбусе проходит при поддержке администрации города, Министерства иностранных дел Германии и программы Европейского Союза Creative Europe MEDIA. В этом году в рамках фестиваля, который впервые был перенесен в цифровое пространство, было представлено около 150 фильмов.

Напомним, фильм "18 килогерц" – это уличная история, в центре сюжета которой жизнь подростков в конце 90-х годов. Главные роли в фильме исполнили актеры-дебютанты: МусаханЖумахан, АлибекАдикен, Камила Фун-Со.

В октябре 2020 года фильм "18 килогерц" впервые в истории казахстанского кино получил Гран-при 36-го Варшавского Международного кинофестиваля.


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