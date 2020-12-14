Мы должны требовать от Европы конкретных действий в ситуации вокруг Беларуси - Тихановская

Страны Европы только выражают обеспокоенность, но ничего не могут сделать, заявила она.

Светлана Тихановская заявила, что страны Европы только выражают обеспокоенность, но ничего не могут сделать в ситуации вокруг Беларуси, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение бывший кандидат в президенты Беларуси выразила в опубликованном в воскресенье интервью американскому журналу The New Yorker.

Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность - свою солидарность, - на самом деле они ничего не могут сделать, - полагает оппозиционер. - Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно.

По ее словам, "европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию". "Я выросла в семье, которая научила нас всегда быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию того, что я не должна благодарить за простые заявления об обеспокоенности - что мы должны требовать конкретных действий. Я учусь очень медленно", - сказала Тихановская.

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