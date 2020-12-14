Горячие новости
Читайте также

Выросло число случаев пневмонии в Казахстане

За сутки от пневмонии никто не умер.

Фото : 24tv.ua14 декабря 2020, 09:06

Минздрав обновил статистику по пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки (13 декабря) было зарегистрировано 17 случаев заболевания. За сутки выздоровел 51 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего 1 августа зарегистрировано: заболевших- 43 952, случаев с летальным исходом - 464, всего выздоровели – 31 519 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты