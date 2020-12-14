Выросло число случаев пневмонии в Казахстане
За сутки от пневмонии никто не умер.
Фото : 24tv.ua14 декабря 2020, 09:06
Минздрав обновил статистику по пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки (13 декабря) было зарегистрировано 17 случаев заболевания. За сутки выздоровел 51 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Всего 1 августа зарегистрировано: заболевших- 43 952, случаев с летальным исходом - 464, всего выздоровели – 31 519 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050899-0a7b2f35248340176251fd2ea672adf6
Сейчас читают