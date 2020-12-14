Выросло число случаев пневмонии в Казахстане

За сутки от пневмонии никто не умер.

Фото : 24tv.ua

Минздрав обновил статистику по пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz. За прошедшие сутки (13 декабря) было зарегистрировано 17 случаев заболевания. За сутки выздоровел 51 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Всего 1 августа зарегистрировано: заболевших- 43 952, случаев с летальным исходом - 464, всего выздоровели – 31 519 человек.

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