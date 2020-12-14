Мошенник обманул алматинцев на 400 млн тенге

Начато досудебное расследование.

Мужчина, обманувший граждан на 400 млн тенге, задержан в Алматы, сообщает zakon.kz.

43-летней уроженец ВКО с 2014 года "разводил" на деньги жителей Алматы.

Под предлогом оказания содействия в получении жилья по государственной программе "арендное жилье" в ЖК "Хан Тенгри", а также приобретения земельных участков и арестованных автомашин с электронных торгов, путем обмана и злоупотребления доверием ряда потерпевших, завладел их денежными средствами в особо крупном размере, причинив материальный ущерб более 400 000 000 тенге, - отмечается на официальном сайте МВД РК.

Начато досудебное расследование. Следствие продолжается.

Обращаемся к гражданам и призываем тех, кто пострадал вследствие неправомерных действий со стороны данного гражданина, обратится по адресу: город Алматы, улица Масанчи, дом 55, к старшему следователю по ОВД ОРППОП СУ ДП И.Г.Литвиненко. Телефон: 261-84-90, 254-40-59 и 8-775-284-55-56, – информировал начальник отдела Следственного Управления ДП Алматы Адиль Салаев.

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