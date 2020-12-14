В горах третьи сутки ищут пропавшего алматинца

Спасатели обследует район вдоль русла реки Кумбельсу.

Третьи сутки ищут пропавшего в горах Алматы мужчину, сообщает zakon.kz.

Байменов Ерман потерялся в горах 12 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????? (@ana_stellar)

С просьбой о помощи в поиске мужчине в Instagram обратилась девушка потерявшегося.

По ее словам, он пошел в горы один рано утром, заблудился, вызвал МЧС в 19:00 этого же дня.

Очень нужны волонтеры, альпинисты, готовые поискать в горах, спасатели, люди, которые разбираются в местности, координаторы. Спасите прошу!!!! Человек может умереть на холоде. Номер для связи: +770778811408 Анара, - говорится в сообщении.

Как отмечает РОСО, с 12 по 14 декабря за весь период поисково-спасательных работ задействовано 39 спасателей, в том числе 5 кинологических расчетов, и 6 единиц автотехники.

Спасатели обследует район вдоль русла реки Кумбельсу. Работы усложняются плохими погодными условиями, тем не менее, поиски идут полным ходом. Таким образом, обеспечен полный охват близлежащей местности, - добавили в отряде.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!