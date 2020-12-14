В горах третьи сутки ищут пропавшего алматинца
Спасатели обследует район вдоль русла реки Кумбельсу.
Фото : instagram.com14 декабря 2020, 11:52
Третьи сутки ищут пропавшего в горах Алматы мужчину, сообщает zakon.kz.
Байменов Ерман потерялся в горах 12 декабря.
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С просьбой о помощи в поиске мужчине в Instagram обратилась девушка потерявшегося.
По ее словам, он пошел в горы один рано утром, заблудился, вызвал МЧС в 19:00 этого же дня.
Очень нужны волонтеры, альпинисты, готовые поискать в горах, спасатели, люди, которые разбираются в местности, координаторы. Спасите прошу!!!! Человек может умереть на холоде. Номер для связи: +770778811408 Анара, - говорится в сообщении.
Как отмечает РОСО, с 12 по 14 декабря за весь период поисково-спасательных работ задействовано 39 спасателей, в том числе 5 кинологических расчетов, и 6 единиц автотехники.
Спасатели обследует район вдоль русла реки Кумбельсу. Работы усложняются плохими погодными условиями, тем не менее, поиски идут полным ходом. Таким образом, обеспечен полный охват близлежащей местности, - добавили в отряде.
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