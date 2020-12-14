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В "красной" зоне остался только один город Казахстана

В МВК рассказали об эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

Фото : 24tv.ua14 декабря 2020, 12:01

В "красной" зоне по распространению коронавируса в Казахстане остался только город Нур-Султан, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 декабря, ситуация по стране складывается следующая:

В "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне - Алматы, ВКО, СКО, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Атырауская области.

В "зеленой" зоне: остальные регионы.


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