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На трассе "Алматы-Екатеринбург" произошел разлив серной кислоты

На месте работают 19 сотрудников и 4 ед. техники ДЧС Карагандинской области, местная полицейская служба, войнская часть МЧС РК и Департамент Экологии.

Фото : ДЧС Карагандинской области14 декабря 2020, 12:31

В Карагандинской области в пути следования произошло опрокидывание грузовой автомобиля, сообщает zakon.kz.

14 декабря в Бухар-Жырауском районе, на 995 километре автодороги "Алматы-Екатеринбург", в 11 км от Караганды произошло опрокидывание в кювет автомобиля марки MAZ. В результате произошел разлив серной кислоты, предварительно в количестве 15 тонн, на открытую местность на площади 20 кв.м, - сообщает пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

В результате ДТП с травмами госпитализирован в больницу водитель 1971 года рождения. Состояние средней степени тяжести.

На месте работают 19 сотрудников и 4 ед. техники ДЧС Карагандинской области, местная полицейская служба, войнская часть МЧС РК и Департамент Экологии.


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