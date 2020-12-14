На трассе "Алматы-Екатеринбург" произошел разлив серной кислоты
На месте работают 19 сотрудников и 4 ед. техники ДЧС Карагандинской области, местная полицейская служба, войнская часть МЧС РК и Департамент Экологии.
Фото : ДЧС Карагандинской области14 декабря 2020, 12:31
В Карагандинской области в пути следования произошло опрокидывание грузовой автомобиля, сообщает zakon.kz.
14 декабря в Бухар-Жырауском районе, на 995 километре автодороги "Алматы-Екатеринбург", в 11 км от Караганды произошло опрокидывание в кювет автомобиля марки MAZ. В результате произошел разлив серной кислоты, предварительно в количестве 15 тонн, на открытую местность на площади 20 кв.м, - сообщает пресс-службу ДЧС Карагандинской области.
В результате ДТП с травмами госпитализирован в больницу водитель 1971 года рождения. Состояние средней степени тяжести.
На месте работают 19 сотрудников и 4 ед. техники ДЧС Карагандинской области, местная полицейская служба, войнская часть МЧС РК и Департамент Экологии.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050940-1e9472ad075e49dfceb98fa9e37fb671
Сейчас читают