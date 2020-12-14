Никто не ожидал, что произойдет на похоронах футболиста

К расследованию подключилась полиция.

Похороны легендарного футболиста Валентино Росси превратились в... детективную историю, передает zakon.kz.

Обладатель "Золотого мяча" 1982 года экс-нападающий сборной Италии Паоло Росси скончался 9 декабря от рака легких, а похоронен был 12 декабря. Пока город Сиена, что находится в Тоскане, скорбил по выдающемуся футболисту, ушедшему из жизни в возрасте 64 года, некоторые "личности" умудрились нажиться на чужом горе.

По информации Ansa, жена Росси Федерика Каппеллетти, вернувшись домой после похорон, была напугана и шокирована: неизвестные вскрыли замки и серьезно "поработали" внутри. Воры вынесли из дома часы Rolex, которые обычно носил Паоло Росси, и небольшая сумма денег - около 150 евро. Известно, что семейные реликвии и многое другое хранились в других местах, учитывая, что в прошлом в этом районе были и другие кражи.

Однако, точная инвентаризация будет проведена только в ближайшие несколько дней. Мэр Бучине Никола Бенини, обращаясь к журналистам, сказал, что он был шокирован произошедшим, так же как город готовится вспомнить Паоло Росси с публичным мероприятием, которое состоится в течение недели, и посвятить ему местный стадион. Полиция уже ищет преступников.

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