Казахстан передал Китаю ноту в связи ограничением пропуска автогрузов на границе

Для урегулирования этой ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота.

Казахстан передал Китаю ноту в связи с ситуацией на границе. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин в своем ответе на запрос группы депутатов Мажилиса по поводу решения вопроса с грузопотоком на таможенных пунктах пропуска, передает zakon.kz.

В условиях пандемии Китайская Народная Республика ограничила количество автотранспортных средств (АТС), принимаемых с казахстанской стороны до 20-30 единиц в день.( …) до пандемии через пункт пропуска "Нур жолы" на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры, - говорится в ответе главы правительства.

Однако, как отметил Мамин, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми.

По его словам, утвержден План мероприятий по увеличению товарооборота с КНР, в рамках кого появилась возможность въезда на 24 часа в безвизовом режиме водителей китайских авто с товаром до приграничных транспортно-логистических центров.

Данные меры позволили повысить количество АТС, принимаемых китайской стороной, до 80 единиц в день. Наряду с этим, на местном уровне был создан специальный штаб во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с участием 2 заинтересованных государственных органов области. Штабом сформирован список из 1 785 АТС, ожидающих очередь на трассе "Алматы" - "Хоргос", - говорится в ответа премьера.

По его данным, для урегулирования вопроса с очередностью прохождения автотранспорта с сентября 2020 года введена в опытную эксплуатацию система "электронной очереди", которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет "обратную" связь путем оповещения перевозчиков через СМС-сообщения.

Так, с момента ввода в опытную эксплуатацию до 22 октября перемещение автотранспорта осуществлялось согласно списку сформированным специальным штабом (1 785 АТС).

По завершению технических доработок с 23 октября перемещение АТС через пункт пропуска осуществляется через систему "электронной очереди" автоматически.

За этот период проследовало 821 единиц АТС. С внедрением системы, возможность въезда на территорию пункта пропуска "Нур жолы" для проезда на сопредельную сторону имеют только АТС, зарегистрированные на сайте www.gocargo.kz. В настоящее время система функционирует в штатном режиме. При этом в отношении товаров отечественных экспортеров в системе создана отдельная очередь для перемещения через границу в приоритетном порядке, - отметил Аскар Мамин.

По данным правительства, в настоящее время на территории "Сухого порта" ожидают очередь порядка 189 АТС, для которых функционируют 2 столовые на 250 человек. Организована возможность въезда АТС, перевозящих продукты питания, а также в зоне стоянки установлены 5 стационарных уборных.

В период с 10 по 24 ноября китайской стороной принято 381 АТС. Для решения данной проблемы Министерством иностранных дел направлена нота в Посольство КНР в Республике Казахстан. Однако официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение АТС с экспортным товаром, от китайской стороны не поступало, - говорится в письме.

Как отмечается, для урегулирования этой ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков "Дулаты" - "Кольжат" и "Майкапшагай" - "Зимунай".

Что касается транспортного контроля, то на территории Алматинской области функционируют 2 передвижных поста транспортного контроля. Один находится на границе Алматинской и Жамбылской областей, второй осуществляет проверки согласно поступающим обращениям от уполномоченных органов.

Депутаты Мажилиса обратились к главе правительства с просьбой решить проблему грузопотока на таможенных пунктах пропуска на границе с Китаем. По словам депутатов, на момент посещения на пункте пропуска образовалась очередь из 2,5 тысяч автомашин, протяженностью 50 километров. Водители пожаловались, что стоят без движения по 2-3 месяца.

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