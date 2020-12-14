Не работает Youtube. В Казахстане сервисы Google стали недоступны
Причины пока неизвестны.
Фото : Скриншот14 декабря 2020, 17:57
Казахстанцы испытывают проблемы с доступом к ряду сайтов, сообщает zakon.kz.
Как выяснилось сбои наблюдаются и в других странах. В частности, известно о сбоях на территории России и Германии. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает нарушения в работе и отключения интернет-ресурсов.
На данный момент не работают такие сервисы как Youtube, Gmail, Google Disc.
Поисковая система Google при этом работает без сбоев.
На сбой в YouTube пожаловались более 8 тысяч пользователей. Проблемы возникли в основном в Европе, но также задели страны СНГ.
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