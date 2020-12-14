Ученые нашли эффективные препараты от коронавируса

Сочетание Барицитиниба и Ремдесивира позволило сократить время лечения пациентов и уменьшило риск смерти.

Новые исследования показали эффективность препарата Барицитиниб, который обычно используется при артрите, в лечении коронавируса при условии его сочетания с Ремдесивиром, передает zakon.kz со ссылкой на New England Journal of Medicine.

Отмечается, что такое сочетание препаратов может сократить срок лечения от коронавирусной болезни на день или больше. Особенно для тех, у кого тяжелое течение заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19 пока не будет достаточных доказательств его эффективности. Однако, новое исследование доказывает его эффективность в сочетании с Барицитинибом.

Однако, минус использования Барицитиниба в его цене. В украинском сегменте интернет-рынка лекарств его предлагают за 46 814 гривен за 28 таблеток.

Также один из возможных побочных эффектов этого препарата - образование тромбов.

В исследовании приводятся данные по лечению тысячи пациентов с коронавирусом. Всем им давали препарат Ремдесивир. При этом 515 пациентов, получавших также Барицитиниб, вылечились в среднем за 7 дней.

А те 518 пациентов, которые получали только Ремдесивир, лечились за 8 дней.

Также у людей, которые получали два препарата было меньше побочных эффектов и на 30% больше шансов быстро улучшить здоровье через две недели.

У них также был ниже риск смерти в течение четырех недель после начала лечения - 5,1% против 7,8% при приеме только Ремдесивира.

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