Пропавшего мужчину нашли в горах Заилийского Алатау

Сделали это спасатели ГУ "РОСО МЧС РК".

Мужчина 1985 года рождения провел 2 суток в урочище реки Кумбельсу. Его эвакуируют в пешем порядке к мосту через реку Кумбельсу, передает zakon.kz.

Пострадавшего уже ждут врачи скорой помощи и Центра медицины катастроф. Известно, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Спасательная операция осложняется темным временем суток и большой крутизной склона до выхода на плато. В спасательной операции задействовано 26 спасателей РОСО. Ориентировочно спасательные работы продлятся несколько часов, - сообщили в РОСО.

12 декабря 2020 года 20 часов 15 минут в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе озера Титова заблудился мужчина. Спасателями Республиканского спасательного отряда все дни проводились активные поиски потерявшегося, несмотря на темное время суток и опасные крутые склоны. Дополнительно направлялись несколько групп личного состава и кинологические расчеты. Были обследованы верховья Горельник, перевал Титова, осмотрено озеро Титова, перевал Терешковой, а также равнина Чукур, перевал Чукур, ущелья реки Кумбельсу. Место последней геолокации потерявшегося был район ущелья Кумбельсу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!