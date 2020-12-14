Более 1,5 млн. человек вовлечены в инициативу Первого Президента РК – Елбасы "Ел Үміті"

Академия Елбасы сформирована Фондом Нурсултана Назарбаева в 2019 году и является оператором по реализации инициативы "Eл Үміті".

Проекты инициативы реализуются под эгидой Фонда Нурсултана Назарбаева, а ответственной организацией за реализацию данной инициативы определен Корпоративный фонд "Академия Елбасы".

Академия Елбасы сформирована Фондом Нурсултана Назарбаева в 2019 году и является оператором по реализации инициативы "Eл Үміті".

За год работы Академии Елбасы удалось реализовать ряд образовательных проектов в нескольких направлениях – разработать систему поддержки для одаренных детей из сел через проекты "Мың бала" и онлайн школу "Birge oqý", провести дискуссионные площадки и обучающие курсы для преподавательского сообщества, реализовать программу подготовки отраслевых экспертов совместно с Правительством РК, а также запустить развивающую онлайн-платформу "El Úmiti".

Для разностороннего развития молодежи по разным направлениям (патриотизм, спортивные достижения, волонтёрство, таланты) разработана программа "Медаль Елбасы". На сегодняшний день это масштабный челлендж, в котором принимают участие 11 тысяч молодых людей со всех регионов страны. Сегодня медалями бронзового уровня награждены 300 участников проекта во всех регионах.

Отдельно стоит отметить, премию "Ел Мақтанышы", которая нацелена на поддержку призеров престижных международных предметных олимпиадах и их тренеров-наставников. Подобная практика внедрена впервые в Казахстане и нацелена поддержать призеров, а также способствует развитию олимпиадного движения. В 2020 году будет премировано 11 призеров и 17 тренеров.

Амрин Асланбек, директор корпоративного фонда "Академия Елбасы":

"Сегодня проектами, реализуемыми Академией Елбасы в рамках инициативы "Ел Үміті", охвачено 350 тысяч молодых казахстанцев. Более 200 профессионалов получили возможность донести свои идеи до руководства страны, предложив неординарный взгляд на многие отрасли. Академия продолжит расширять серию проектов, направленных на поддержку и развитие молодых талантов, которые в будущем станут новыми лидерами нашей страны. Мы благодарны поддержке Елбасы и продолжим реализовывать усилия по поиску и взращиванию талантливой молодежи".

Завершающим мероприятием уходящего года станет проведение молодежного форума, который состоится 15 декабря на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева (fnn.kz). Участников форума ожидают тематические мотивационные сессии с известными казахстанскими спикерами – успешными спортсменами, предпринимателями, блогерами и экспертами. Спикеры расскажут о развитии критического мышления, обсудят вопросы предпринимательства и инвестиций, а также дадут пару советов о том, как сохранить здоровье в условиях пандемии.

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