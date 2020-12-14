Федерация футбола Казахстана определилась с новым тренером сборной
Байсуфинов уже во второй раз возглавил команду.
Фото : Казахстанская федерация футбола14 декабря 2020, 22:01
Талгат Байсуфинов возглавил сборную Казахстана по футболу, передает zakon.kz со ссылкой на КФФ.
Байсуфинов ранее возглавлял команду во время отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.
Также за его спиной опыт работы в Есиль-Богатырь" из Петропавловска, "Аксу" из одноименного города, "Иртыш" из Павлодара, "Акжайык" из Уральска.
Следующей весной национальная сборная Казахстана стартует в квалификации Кубка мира по футболу 2022 года.
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