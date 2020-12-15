До 142 986 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 142 986 случаев, из них:
в ВКО - 17890 (+60),
в городе Нур-Султан - 17181 (+47),
в городе Алматы - 17124 (+74),
в Атырауской области - 12146 (+39),
в Карагандинской области - 11510 (+32),
в ВКО - 17890 (+60),
в городе Нур-Султан - 17181 (+47),
в городе Алматы - 17124 (+74),
в Атырауской области - 12146 (+39),
в Карагандинской области - 11510 (+32),
в ЗКО - 8607 (+43),
в Павлодарской области - 7805 (+71),
в СКО - 7579 (+70),
в Костанайской области - 6469 (+72),
в Алматинской области - 6264 (+37),
в Акмолинской области - 6275 (+68),
в городе Шымкент - 5439 (+3),
в Жамбылской области - 4730 (+30),
в Актюбинской области - 3585 (+2),
в Туркестанской области - 3547 (+4),
в Мангистауской области - 3510 (+5),
в Кызылординской области - 3325 (+4).
В Казахстане 914 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 28,
в городе Алматы - 240,
в Акмолинской области - 42,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 15,
в Атырауской области - 23,
в ВКО - 158,
в ЗКО - 38,
в Карагандинской области - 18,
в Костанайской области - 283,
в Павлодарской области - 58,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 127 096 человек от COVID-19.
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