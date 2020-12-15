До 142 986 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 142 986 случаев, из них:

в ВКО - 17890 (+60),

в городе Нур-Султан - 17181 (+47),

в городе Алматы - 17124 (+74),

в Атырауской области - 12146 (+39),

в Карагандинской области - 11510 (+32),

в ВКО - 17890 (+60),

в городе Нур-Султан - 17181 (+47),

в городе Алматы - 17124 (+74),

в Атырауской области - 12146 (+39),

в Карагандинской области - 11510 (+32),

в ЗКО - 8607 (+43),

в Павлодарской области - 7805 (+71),

в СКО - 7579 (+70),

в Костанайской области - 6469 (+72),

в Алматинской области - 6264 (+37),

в Акмолинской области - 6275 (+68),

в городе Шымкент - 5439 (+3),

в Жамбылской области - 4730 (+30),

в Актюбинской области - 3585 (+2),

в Туркестанской области - 3547 (+4),

в Мангистауской области - 3510 (+5),

в Кызылординской области - 3325 (+4).

В Казахстане 914 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 28,

в городе Алматы - 240,

в Акмолинской области - 42,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 15,

в Атырауской области - 23,

в ВКО - 158,

в ЗКО - 38,

в Карагандинской области - 18,

в Костанайской области - 283,

в Павлодарской области - 58,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 127 096 человек от COVID-19.

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