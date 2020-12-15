Подросток разъезжал на авто со спецсигналами оперативных служб в Талдыкоргане

Также он грубо нарушал ПДД на улицах города.

В Талдыкоргане нарушителя ПДД, использовавшего спецсигналы оперативных служб, задержали, сообщает zakon.kz.

В процессе мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видеоролик, на котором водитель легковой автомашины, оборудованной специальными световыми и звуковыми сигналами, грубо нарушает ПДД на улицах города Талдыкорган.

В результате принятых мер транспортное средство Mercedes было задержано и водворено на штрафную стоянку. В отношении водителя, не имеющего водительских прав, 17-летнего жителя Талдыкоргана, составлено три административных протокола в соответствии со ст.ст. 596 ч. 5; 603 ч. 1; 612 ч. 2 КоАП РК "Установка световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, которые не соответствуют требованиям допуска транспортного средства к эксплуатации", "Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения", "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им". – сказал начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

На владельца автомашины составлен административный протокол на основании ст. 612 ч. 5 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления".

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