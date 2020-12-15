Названо число новых случаев пневмонии в Казахстане
Умерли два человека.
Фото : inbusiness.kz15 декабря 2020, 09:34
Минздрав опубликовал данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 15 декабря, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 22 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 90 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Всего с 1 августа зарегистрировано:
заболевших- 43 974,
случаев с летальным исходом - 466,
всего выздоровели – 31 609 человек.
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