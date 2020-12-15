Названо число новых случаев пневмонии в Казахстане

Умерли два человека.

Минздрав опубликовал данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 15 декабря, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 22 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 90 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего с 1 августа зарегистрировано:

заболевших- 43 974,

случаев с летальным исходом - 466,

всего выздоровели – 31 609 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!