Горячие новости
Читайте также

Названо число новых случаев пневмонии в Казахстане

Умерли два человека.

Фото : inbusiness.kz15 декабря 2020, 09:34

Минздрав опубликовал данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 15 декабря, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 22 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 90 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего с 1 августа зарегистрировано:

заболевших- 43 974,

случаев с летальным исходом - 466,

всего выздоровели – 31 609 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты