Елбасы обратился к казахстанцам

Мы исполнили многовековую мечту своих предков - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает zakon.kz.

В своем обращении, опубликованном на сайте Елбасы, он отметил, что казахстанцы входят в год 30-летия Независимости.

16 декабря 1991 года Казахстан стал независимым государством. Мы исполнили многовековую мечту своих предков. В голубое небо над просторами Великой степи гордо взвился золотой орел – символ наших устремлений в будущее. Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь – возродить государственность казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками, - отметил он.

Заложенные основы новой государственности стали фундаментом для строительства сильного, независимого и процветающего Казахстана.

Я горжусь тем, что именно мне выпала великая честь возрождения и становления страны. За эти годы Казахстан прошел нелегкий путь, на который у других государств уходили столетия. Это стало возможным благодаря поддержке нашего народа. Без этого мы не смогли бы создать сегодняшний Казахстан. И каждому из вас я адресую слова своей искренней благодарности. Мы прошли тернистый путь и нашей наградой стала жизнь в благополучном и процветающем государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство. Спасибо всем вам за вашу безграничную поддержку и высокое доверие, которые вы все эти годы оказывали мне. Они были лучшим стимулом для моей работы на посту Первого Президента Казахстана, - добавил Первый Президент Казахстана.

За прошедшее время в летопись новейшей истории страны было вписано множество славных страниц.

Важным достижением стало то, что мы смогли создать единую казахстанскую нацию. На заре обретения суверенитета нам прочили распад и межнациональные конфликты. Сегодня же мы сплочены так, как никогда ранее в своей истории. Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле! Единство народа позволяет нам максимально эффективно преодолевать любые выпавшие на нашу долю испытания. И пока мы бережно храним эту главную ценность нашей Независимости, история наших побед будет продолжаться, - заключил Елбасы.

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