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Казах из России ответил на слова депутатов Госдумы о независимости Казахстана

Он считает важной дружбу между народами, а не заявления политиков.

Фото : Instagram15 декабря 2020, 11:33

Генеральный директор крупного российского телеканала МузТВ Арман Давлетяров жестко ответил депутатам Госдумы РФ на их заявления о том, что Казахстан якобы получил в подарок от России свою территорию, передает zakon.kz.

По словам Давлетярова, казаха по национальности, родившегося в России, важны не заявления политиков, а дружба между народами Казахстана и России.

Многовековую дружбу наших народов не могут расстроить никакие заявления отдельных членов парламента. Политики приходят и уходят, а добрососедские отношения между странами будут всегда. По опросам большинство россиян называют Казахстан «самым добрым соседом». И это не пустые слова. Все помнят хлебосольность казахских семей, принимающих тысячи эвакуируемых в период Великой Отечественной войны, дружную работу по индустриализации степного края, комсомольский подъем при освоении целинных земель. А Байконур был и остается символом научно-технического прогресса двух стран! Поэтому я уверен, что история нашей дружбы будет писаться поколениями наших детей и их внуков и правнуков, и мы всегда разделим братский стол, принимая русских в Казахстане, и казахов - в России. Ведь добро всегда торжествует, - считает Давлетяров.

12 декабря МИД Республики Казахстан официально выразил свою позицию в связи с прозвучавшим в эфире российского телеканала высказыванием депутата Государственной Думы Российской Федерации от партии "Единая Россия", председателя Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Однако официальной реакции и оценки российской стороны так и не последовало.

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Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav)


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