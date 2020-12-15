Возможность заразиться COVID-19 на катках объяснили в Минздраве

На брифинге уточнили, что в любом случае гражданам необходимо соблюдать масочный режим.

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова объяснила возможность заразиться коронавирусом при посещении катков, передает корреспондент zakon.kz.

В любом случае, когда люди выходят кататься на каток, вне зависимости на открытом воздухе он или внутри помещения, если там много людей, то необходимо соблюдать масочный режим. Если на катке один человек катается, то ничего страшного в этом нет. Если большое количество людей, то соблюдать меры важно, - сказала Кожапова на брифинге в СЦК.

В целом, по ее словам, по состоянию на 15 декабря в Казахстане зарегистрировано 142 986 больных с положительным результатом КВИ и 143 974 случая КВИ отрицательных. За последние сутки зарегистрировано 661 случаев КВИ положительных и 22 случая с КВИ отрицательным результатом.

Она добавила, что в зоне высокого риска или в "красной" зоне находится город Нур-Султан, в "желтой" зоне семь регионов – Восточно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и город Алматы.

В регионах , где отмечается улучшение эпидемситуации в течении двух недель, рассматривается вопрос о послаблении карантинных мер в регионе. Учитывая приближение длительных выходных призываю вас соблюдать меры профилактики КВИ, то есть, не посещать места массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия, не допускать переохлаждение организма, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию. Для общения и поздравления использовать дистанционные средства связи, - заключила Кожапова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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