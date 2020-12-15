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Будут ли работать ТРЦ в Алматы в выходные

Ныне действующим остается постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина № 64 от 9 ноября.

Фото : ЯНДЕКС15 декабря 2020, 15:02

По каким правилам будут работать торгово-развлекательные центры Алматы в праздничные дни с 16 по 19 декабря, рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля мегаполиса, передает zakon.kz.

На данный момент никаких новых документов касательно изменения режима карантина по Алматы не выходило.

Пока новое постановление не подписано. Работают по прежнему режиму. ТРЦ и рынки работают без ограничений, - сообщили в Департаменте.

Таким образом, ныне действующим остается постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина № 64 от 9 ноября, по которому торговые центры будут работать до 22.00. разрешена деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17.00. Условия - заполняемость не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

В акимате Алматы отметили, что работа общественного транспорта в праздники продолжится без изменений. В автобусах и метро действует масочный режим.


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