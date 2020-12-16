Oтец подозревает сожителя экс-супруги в развращении своих детей

Дочь рассказала, что мама указывала позы, а ее сожитель фотографировал, - утверждает мужчина.

"Помогите спасти детей!" Видео с криком о помощи в соцсетях опубликовал житель Актобе, сообщает zakon.kz.

Он подозревает, что новый сожитель его бывшей жены занимается растлением их совместных детей. Дочери - 8 лет, сыну- 6, передает Первый канал "Евразия".

Когда я забрал детей, я обнаружил в телефоне дочери фотографии интимного характера. На мои вопросы: "Кто сделал эти фотографии?" дочь не ответила и заплакала. В личной беседе моей маме, бабушке ребенка, ребенок заявил, что мама указывала позы, а ее сожитель фотографировал. Мое заявление оставлено без рассмотрения и списано в номенклатурное дело, - говорит мужчина.

Свое видеообращение он адресовал МВД и Генпрокуратуре. В полиции ответили, что завели уголовное дело по статье "Развращение малолетних".

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