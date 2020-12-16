На север Казахстана может прийти африканская чума свиней

По границам с Казахстаном очагов не зарегистрировано, если не считать одного в Омском регионе. Но это - не повод расслабиться, угроза - серьезная.

Казахстанских фермеров тревожат новости из России, где недавно зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, сообщает zakon.kz.

Болезнь экзотическая, малоизученная и неизлечимая. Ближайшая точка на карте, где зафиксирован новый очаг- Омская область, которая граничит с Северо-Казахстанской и Павлодарской, передает Первый канал "Евразия".

У домашних свиней жизнь сытая, вольная, но короткая. Год - и под нож. Для того и кормят. Александр Поляков на одно животное тратит тысяч 30 тенге, а после продажи мяса получает дохода с поросенка около 50-60 тысяч. Это - его основной заработок. И поэтому новости о новой опасной заразе не напугать не могли.

Я вот только услышал об этой болезни, даже не в курсе был. Теперь, конечно, буду внимательнее смотреть за своими поросятами, чтобы, не дай Бог, не заразились они, - говорит фермер Александр Поляков.

Переносчиками болезни могут быть и птицы, и звери, и даже человек. В итоге - мучительная и очень быстрая смерть животного. Вакцины нет, как и лекарств. Свиней изымают и сжигают.

Впервые в России вирус был зафиксирован в 2007 году. За это время болезнь убила 2 млн животных. Прямого и косвенного ущерба - на 30 млрд рублей. Каким-то чудом через казахстанскую границу африканская чума еще не шагнула. Основные очаги - это европейская часть России и южная. Кроме того, Дальний Восток - Приморский край, Амурская область.

По границам с Казахстаном очагов не зарегистрировано, если не считать одного в Омском регионе. В деревне Березянка карантин введен в радиусе 5 километров. На подворьях запрещено забивать любых животных, продавать мясо и корма. И так - до 24 декабря. В 2017 году в Омской области пришлось уничтожить 20 тысяч зараженных животных. Сейчас остановились на 400. Надежда, что дальше зараза не пройдет, есть. Северо-Казахстанским фермерам пока посоветовали запирать животных.

Обеспечить необходимо закрытый тип содержания животных, не допускать посторонних лиц, обеззараживать инвентарь, одежду. Корма, многие используют пищевые отходы, в том числе из предприятий общественного питания. Их можно использовать, но только после предварительной термической обработки. Проварить, остудить и использовать в корм животным, - советует заместитель руководителя областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Сергей Калякин.

На автомобильных пунктах пропуска усилен контроль. Запрет на ввоз живых свиней, мяса и шкур, любой продукции, которая не прошла обработку выше 72 градусов. Идет наблюдение за дикими кабанами. Пока все в норме. Но это - не повод расслабиться, угроза - серьезная.

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