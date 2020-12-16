Карантинные меры ослабили в Мангистауской области

Рынкам и ТРЦ разрешили работать в выходные и праздничные дни.

Главный государственный санитарный врач Мангистауской области подписал новое постановление № 43-ПГСВ от 15 декабря 2020 года "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения", сообщает zakon.kz.

Согласно новому постановлению, в праздничные и выходные дни торгово-развлекательные центры и продовольственные, непродовольственные рынки будут работать в обычном режиме при соблюдении карантинных мер. При этом в магазинах и на рынках заполняемость торговой точки клиентами не должна превышать 30 процентов, а площадь на одного клиента не должна быть менее четырех метров.

Внутри зданий и общественного транспорта люди должны соблюдать санитарные требования, дистанцию и носить маски.

Также под запрет попала деятельность развлекательных учреждений: караоке, бильярдных, компьютерных, ночных клубов, боулинг центров, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, ледовых площадок при торгово-развлекательных центрах и домах, букмекерских контор.

В соответствии с документом, запрещена работа фудкортов и банкетных залов. Запрещено проведение выставок, форумов, конференций, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и массовых новогодних мероприятий, организация утренников, гуляний и иных мероприятий с массовым скоплением людей, зрелищных, спортивных мероприятий, в том числе на дому).

Постановление вступает в законную силу с 15 декабря 2020 года.

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