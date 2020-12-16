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Казахстанцы вышли на улицы с флагами в День Независимости

В честь Дня независимости, жители всех регионов Казахстана размещают государственные флаги РК на своих домах.

Фото : pavlodarnews16 декабря 2020, 12:26

Жители всех городов Казахстана стали участниками большой акции "Мой флаг - моя Родина", сообщает zakon.kz.

В честь Дня независимости, жители всех регионов размещают государственные флаги РК на своих домах, балконах.

Акция "Менің туым – менің елім" показывает уважение граждан к одному из главных национальных символов независимого Казахстана – флагу.

В акции участвуют волонтеры, молодые госслужащие, неравнодушные и активные граждане.

Участники акции, гордо подняв флаги, тем самым подчеркивают значимость государственных символов в жизни каждого казахстанца.

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