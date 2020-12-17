Частные медучреждения столицы готовы принимать пациентов с COVID-19

Заместитель акима города Нур-Султан Бактияр Макен ознакомился с проведенной работой, отметив качество и оперативность предпринятых мер.

Клиника "Мейрим" продемонстрировала готовность к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Инициатива частного медицинского центра оказать помощь в борьбе с COVID-19 была поддержана акиматом города Нур-Султан и Благотворительным фондом "Халык". В кратчайшие сроки клиника реализовала комплекс мер по подготовке помещений и медицинского персонала.

Заместитель акима города Нур-Султан Бактияр Макен ознакомился с проведенной работой, отметив качество и оперативность предпринятых мер. Также Бактияр Макенович подчеркнул, что совместные инициативы государственных структур, бизнеса и медицинских учреждений помогут организовать своевременную и квалифицированную помощь казахстанцам в период пандемии.

Клиникой "Мейрим" проведен капитальный ремонт операционных, палат реанимации и интенсивной терапии, установлена вентиляционная система с отрицательным давлением, ламинарные потоки, организована централизованная подача кислорода, подготовлены помещения для компьютерного томографа и ПЦР-лаборатории, приобретена медицинская мебель и сопутствующее оборудование. Общий размер капитальных вложений составил более 300 млн. тенге.

Особое внимание руководство клиники уделило подготовке персонала, организовав обучение по стандартам и алгоритмам действий при подозрении на коронавирусную инфекцию и работе в инфекционном режиме. Также клиника активно применяет телемедицину для дистанционного консультирования, что сейчас особенно актуально.

Для разделения пациентопотока и минимизации заражений Акиматом города Нур-Султан была оказана помощь в организации отдельного въезда с улицы Сыганак.

Кроме того, на средства, выделенные Благотворительным фондом "Халык" и Международной энергетической корпорацией “CNPC” клиникой приобретены компьютерный томограф на 64 среза, цифровая рентгеновская система, аппараты искусственной вентиляции легких, автоматическая лаборатория ПЦР-диагностики и набор реагентов на 10 тысяч исследований.

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