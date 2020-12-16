Что удивило канадского профессора в Казахстане

Тех, кто желает узнать Казахстан поближе, немало. Они живут здесь и чувствуют себя вполне как дома.

Чем интересен Казахстан иностранцу объяснил канадский профессор пятый год работающий в нашей стране, сообщает zakon.kz.

Жан-Франсуа Карон женат на казашке, они воспитывают двух дочерей, передает Первый канал "Евразия".

Жан приехал в нашу страну еще в 2015 году из Канады и стал преподавать политологию в Назарбаев Университете. За то время, что профессор Карон живет здесь, он научился не только понимать местные традиции, но и с удовольствием начал их перенимать.

Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи. Для меня вначале было странно узнать, что многие люди здесь живут вместе со своими пожилыми родителями и ухаживают за ними. В Канаде, к сожалению, не так. И это - постыдно! Люди в Северной Америке проводят свою старость практически в одиночестве. А вы никогда не оставите своих родителей жить одних, тем более умирать в одиночестве, это не про вас, - делится впечатлениями профессор Назарбаев Университета Жан-Франсуа Карон.

С будущей супругой он познакомился случайно в кафе. Сейчас у Жан-Франсуа и Венеры двое детей – Мари-Габриэла и Элизабет. Сейчас они - обычная казахстанская семья, знающая местные обычаи. Но так было не всегда.

Мама приготовила бешбармак традиционный, и он попросил перевести, как поблагодарить после такой вкусной еды. Мы ему сказали: ас болсын, рахмет, ас болсын. Потом, когда через пару дней он пришел на работу сюда в университет, он придержал дверь лифта одному из коллег, на что ему ответили рахмет, и он сказал: "Ас болсын!" – рассказывает Венера Карон.

Наш соотечественник Темирлан Бейсенбай более известен под псевдонимом Ратович Кай. Играет на пианино с 5 лет. Темирлан стал известен в соцсетях благодаря каверам на популярные песни. Его фишка в том, что для своего творчества он выбирает необычные локации: берег озера Кобейтуз, Чарынский каньон, вагон метро. Сейчас казахстанец обучается в австрийской консерватории Моцартеум. В будущем планирует поработать за рубежом.

Почему бы не путешествовать, не смотреть весь мир?! Жить какие-то периоды там, жить какие-то периоды тут, но в сердце всегда любить Казахстан и казахский народ. Я всегда буду себя относить к Казахстану. То есть я никогда не думал о том, что я уеду в Италию, ассимилируюсь там и все! Я чувствую себя там не своим, - говорит пианист Темирлан Бейсенбай.

Он также поделился мнением о казахстанцах, которые покидают свою страну. К слову, с начала года за рубеж мигрировали свыше 21 тысячи наших соотечественников.

Сколько бы ПМЖ ты ни поменял, ты не изменишься, ты казахстанцем останешься. Привязывать себя к какому-то месту – это неправильно. Развивайся, живи, где ты хочешь, живи, как ты хочешь, делай то, что тебе нравится и делай это лучше всех, и все! Люди, которые будут знать тебя, они будут знать место, где ты родился, они будут знать национальность, и они, если захотят, узнают историю того места, где ты родился, - уверен Темирлан.

Вот он, простой способ стать рекламой своей страны - много и усердно работать! Об этом и говорит Темирлан. А тех, кто желает узнать Казахстан поближе, и сейчас немало. Они живут здесь и чувствуют себя вполне как дома.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!