В Казахстане обновилась статистика по заболевшим коронавирусом

За прошедшие сутки выявлены 788 случаев COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 788 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 144 523 случая, из них:

в ВКО - 18023 (+69),

в городе Нур-Султан - 17378(+111),

в городе Алматы - 17278(+77),

в Атырауской области - 12283(+77),

в Карагандинской области - 11571(+30),

в ЗКО - 8672(+27),

в Павлодарской области - 7973(+88),

в СКО - 7709(+65),

в Костанайской области - 6609(+70),

в Алматинской области - 6362(+49),

в Акмолинской области - 6399(+59),

в городе Шымкент - 5447(+4),

в Жамбылской области - 4795(+33),

в Актюбинской области - 3600(+12),

в Туркестанской области - 3559(+5),

в Мангистауской области - 3529(+10),

в Кызылординской области - 3336(+2).

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