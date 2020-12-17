В Казахстане обновилась статистика по заболевшим коронавирусом
За прошедшие сутки выявлены 788 случаев COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 788 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 144 523 случая, из них:
в ВКО - 18023 (+69),
в городе Нур-Султан - 17378(+111),
в городе Алматы - 17278(+77),
в Атырауской области - 12283(+77),
в Карагандинской области - 11571(+30),
в ЗКО - 8672(+27),
в Павлодарской области - 7973(+88),
в СКО - 7709(+65),
в Костанайской области - 6609(+70),
в Алматинской области - 6362(+49),
в Акмолинской области - 6399(+59),
в городе Шымкент - 5447(+4),
в Жамбылской области - 4795(+33),
в Актюбинской области - 3600(+12),
в Туркестанской области - 3559(+5),
в Мангистауской области - 3529(+10),
в Кызылординской области - 3336(+2).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!