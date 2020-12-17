Полицейские и спасатели вынули из петли казахстанку
Девушка уже была без сознания.
Фото : Pixabay17 декабря 2020, 08:10
В Акмолинской области 27-летняя девушка пыталась повеситься, передает zakon.kz.
Согласно информации ДЧС региона, на пульт спасателям поступило сообщение о том, что девушка заперлась в квартире и хочет совершить самоубийство.
Спасатели за считанные минуты прибыли по адресу и с помощью шанцевых инструментов вскрыли дверь, - значится в сообщении.
Девушка собиралась повеситься на двухъярусной металлической кровати. Когда полицейские и спасатели вошли в квартиру, где заперлась девушка, она была без сознания. Ей срочно была оказана первая медпомощь, после чего девушку передали карете скорой помощи.
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