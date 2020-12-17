В Карагандинской области снимают санитарные посты
Ограничения снимаются 18 декабря.
Фото : пресс-служба Министерства обороны РК17 декабря 2020, 11:30
Главгоссанврач Карагандинской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах, передает zakon.kz.
Согласно новым поправкам, санитарные посты будут сняты на внешних границах региона.
Постановление вступает в силу с 00:00 18 декабря.
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