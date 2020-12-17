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В Карагандинской области снимают санитарные посты

Ограничения снимаются 18 декабря.

Фото : пресс-служба Министерства обороны РК17 декабря 2020, 11:30

Главгоссанврач Карагандинской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах, передает zakon.kz.

Согласно новым поправкам, санитарные посты будут сняты на внешних границах региона.

Постановление вступает в силу с 00:00 18 декабря.


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