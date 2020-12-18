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Хакеры «заразили» ряд продуктов Microsoft

По данным информированных источников, пострадать могли министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент США.

Фото : globallookpress18 декабря 2020, 07:27

Массовая хакерская атака в США могла привести к заражению продуктов корпорации Microsoft. Об атаке на целый ряд министерств и ведомств в Соединенных Штатах ранее сообщил ряд СМИ, передает zakon.kz со ссылкой на Tvzvezda.

В списке пострадавших перечислены министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент.

Кроме того, могли пострадать Национальное управление по ядерной безопасности и Минэнерго США. По данным агентства, к атаке причастны хакеры, использующие программное обеспечение фирмы SolarWinds.


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