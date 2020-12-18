Воспитательница детского сада в Атырау избивала ребенка

Садистку наказали.

В Атырау в государственном детском саду "Алтын балык" воспитательница неоднократно избивала ребенка с задержкой психического развития, передает zakon.kz.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Родители ребенка пытались самостоятельно добиться справедливости, но в итоге глава семейства решил обратиться к генпрокурору, главам МВД и Минобразования.

Имеются 25 видеозаписей с камер видеонаблюдении детского сада с фактами насилия, издевательства и нанесении разного рода телесных повреждении по отношению моего сына. На данные момент воспитатель все еще продолжает работать с детьми, - написал отец ребека Рашид Тукешев.

По словам мужчины, его сын состоит на учете у невролога с диагнозом ЗПР (задержка психического развития). Он отметил, что неоднократно обращался в городской одел образования, в полицию и прокуратуру Атырау, но так и не добился правосудия.

Прошло уже 13 месяцев, а результатов нет. Прокуратура и городской̆ отдел полиции постоянно откладывают. Мы, родители, требуем справедливости по отношению к своему ребенку. Требуем привлечь воспитателя к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего ребенка, и оградить ее от детей, чтобы она вообще не работала с детьми. Не откладывать судебный процесс, — написал мужчина в соцсетях.

В свою очередь, в управлении образования Атырауской области подтвердили, что родители обращались к ним. Специалисты провели проверку и наказали воспитателя.

Нами заявление было переправлено в департамент контроля в сфере образования по Атырауской области. По итогам проверки департаментом воспитателю Измагамбетовой Марие был наложен штраф. Кроме того, воспитатель Измагамбетова Мария была уволена с работы. Родители воспитанника подали заявление в департамент внутренних дел, — сообщили в управлении.

В полиции заявили, что дело завели по уголовной статье 110 "Истязание". Воспитателю грозит два года лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело в отношении воспитателя детского сада "Алтын балық" завершено и его планируется направить в суд

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