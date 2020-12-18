Высокие цены, низкие доходы, плохие дороги – проблемы, о которых говорят жители регионов

Кандидаты в Мажилис от партии "ADAL" встретились с жителями Костанайской области.

Большой спектр проблемных вопросов отражают встречи с населением регионов кандидатов в депутаты в Мажилис от партии "ADAL" и представителей партии, сообщает zakon.kz.

18 декабря кандидаты Олжас Ордабаев, Акмарал Бекмурзаева и секретарь партии Нурлыбек Муканов встретились с жителями города Тобыл Затобольского района и города Рудный Костанайской области.

Акмарал Бекмурзаева рассказала о программных приоритетах партии, работе сервисов партии. Жители города, в свою очередь, пожаловались на постоянный рост цен на все виды товаров и низкую зарплату.

Олжас Ордабаев отметил, что в программе партии во главу угла поставлен вопрос о повышении средней зарплаты преподавателям, врачам и другим работникам бюджетной сферы до 200 тысяч тенге.

Предпринимательница города Тобыл высказала другую проблему:

Хотелось бы, чтобы государство в первую очередь поддерживало начинающих предпринимателей. Нужны субсидии для них на более смягченных условиях.

Жители города Рудный пожаловались на плохие дороги и предложили, чтобы проводилось амнистирование проблемных кредитов. Партийцы подчеркнули, что эти задачи являются частью программы партии.

Свои встречи с населением Алматинского района продолжила и кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинкисбаева. Она встретилась с населением села Жансугуров и города Сарканд.

Люди считают, что, нужно содействие в совершенствовании критериев в оказании АСП, справедливому распределению помощи. Матери одиночки села отметили, что нужно создавать приемлемые условия для получения ими жилья.

Как показывают встречи, о том, как открыть бизнес, с чего начать свое дело, люди практически не знают. Кандидат рассказала о сервисах сайта, которые могут помочь людям в этом вопросе.

С жителями сел Корган, Шиели Кызылординской области встретились кандидаты в депутаты в Мажилис Максат Толыкбай, Даулет Мукаев, Галымбек Жаксылыков.

Участники встречи подняли проблемы плохого состояния дорог и низкого качества воды. А также вопросы газоснабжения, безработицы.

Кандидаты в депутаты подчеркнули, что во многом происходят от того, что в регионах неэффективно расходуются госсредства.

Даулет Мукаев показал через сайт партии то, на что уходят 22 млрд тенге выделенные на Жанакоркоргинский район.

Также были подняты вопросы нехватки в районах полицейских и медицинских работников и выражено мнение, что для решения проблемы безработицы нужно открывать новые производства, понизить проценты по кредитованию для предпринимателей.

Даулет Мукаев проинформировал о том, партия выступает за то, чтобы увеличить заработную плату бюджетникам.

Когда одна из жительниц сказала, что у каждого гражданина должна быть бесплатная земля, он отметил, что партия предлагает обеспечить доступность ипотечных программ за счет расширения жилищных сертификатов на первоначальный взнос по ипотеке социально уязвимых категорий за счет средств местных бюджетов.

Партийцы заверили, проблемные вопросы будут взяты на контроль и будет оказываться содействие в их решении.

Справка:

В 2013 году в Казахстане была создана политическая партия "Бірлік". Председателем партии является Серик Султангали.

5 ноября 2020 года "Бірлік" сменила название на "ADAL" (каз. "адал" — "честность").

В составе членов политического совета партии:

Серик Султангали, Эльдар Жумагазиев, Ардак Назаров, Алина Аскарова, Максат Толыкбай, Алмасбек Садырбаев, Даулет Мукаев, Олжас Ордабаев, Игорь Шацкий, Лаура Маликова, Лаззат Чинкисбаева, Жигули Дайрабаев, Галымбек Жаксылыков, Акмарал Бекмурзаева, Нурлыбек Малелов, Гани Абадан.

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