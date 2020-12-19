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Ограничительные меры в ВКО продлили до 4 января

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены.

Фото : 24tv.ua19 декабря 2020, 10:28

Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области продлили до 4 января 2021 года, передает zakon.kz.

Такое решение было принято исполняющим обязанности главного государственного санврача области.

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 00.00 часов 21 декабря 2020 года до 00.00 часов 4 января 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, - говорится в документе.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавируса.

В области по-прежнему запрещены массовые, спортивные, торжественные мероприятия.

Также необходимо обеспечить работу 17 санитарных постов:

- 6 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской (3 поста), Карагандинской (1 пост), Павлодарской (2 поста) областей,

- 7 санитарных постов в г. Усть-Каменогорске,

- 4 санитарных поста на автопереходах через границу в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.


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