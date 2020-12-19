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Крупный рынок горел в Атырау

Жертв и пострадавших нет.

Фото : пресс-служба19 декабря 2020, 12:48

Ночью в Атырау на территории торгового рынка "Дина" произошел пожар с обрушением на общей площади 3 420 кв.м., сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, это произошло 19 декабря в 01.41 часов.

По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание 2-х этажных бутиков. Пожарные выехали по второму номеру вызова. В тушении пожара задействовано ДЧС (63 сотрудников и 11 ед. техники), АО "Өрт сөндіруші" (3 сотрудника и 1 ед. техники), ДП (50 сотрудников и 20 ед. техники), в/ч 5546 (52 военнослужащих и 3 ед. техники), - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Пожар ликвидирован в 04.25 часов. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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Публикация от АҚ ЖАЙЫҚ (@azh.news)


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