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Жительница Петропавловска попала в реанимацию после катания на горке

Состояние тяжелое.

Фото : headtopics.com19 декабря 2020, 15:32

Жительница Петропавловска впала в кому после катания на горке, сообщает zakon.kz.

По информации пользователей в соцсетях, горку в Борках закрыли.

Вчера произошел несчастный случай, девушка на "ватрушке" врезалась в дерево, сейчас находится в больнице в коме. И это уже не первый случай на этой горке, - уточнили свидетели.

В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области информацию подтвердили Sputnik Казахстан.

Пострадавшая находится в отделении реанимации областной многопрофильной больницы. Состояние тяжелое, - проинформировали в пресс-службе.

В городском поселке Борки оборудована лыже-роллерная трасса для спортсменов. Однако горожане устроили на трассе горку для катания на санках, снегокатах и "ватрушках".


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