Нападение насильника на женщину в Шымкенте попало на видео
Полицейские установили личность преступника и заверили, что в скором времени его поймают.
Неизвестный напал на пенсионерку в подъезде дома в Шымкенте, сообщает zakon.kz.
Это произошло 17 декабря в 23:15 в 17-ом микрорайоне Шымкента. Видео инцидента оказалось в распоряжении "Отырар TV".
Мужчина подошел к стоящей у почтовых ящиков женщине, обхватил за шею, повалил на пол и несколько раз ударил кулаком по голове.
Затем он начал снимать с нее одежду, но завершить начатое не смог. Что-то спугнуло насильника, и он бросился к выходу.
Придя в себя после случившегося, потерпевшая обратилась в полицию.
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Полицейские составили фоторобот преступника и с помощью записей с камер наблюдения установили примерный маршрут его следования.
В пресс-службе ДП города Шымкент рассказали корреспонденту zakon.kz, что личность подозреваемого установлена. Он был неоднократно судим, в данный момент ведется его розыск и выразили уверенность, что скоро его поймают.
Возбуждено уголовное дело по статье 24 УК РК, часть 3. (Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Часть 3 - преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.)
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