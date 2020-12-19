Нападение насильника на женщину в Шымкенте попало на видео

Полицейские установили личность преступника и заверили, что в скором времени его поймают.

Неизвестный напал на пенсионерку в подъезде дома в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Это произошло 17 декабря в 23:15 в 17-ом микрорайоне Шымкента. Видео инцидента оказалось в распоряжении "Отырар TV".

Мужчина подошел к стоящей у почтовых ящиков женщине, обхватил за шею, повалил на пол и несколько раз ударил кулаком по голове.

Затем он начал снимать с нее одежду, но завершить начатое не смог. Что-то спугнуло насильника, и он бросился к выходу.

Придя в себя после случившегося, потерпевшая обратилась в полицию.

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Полицейские составили фоторобот преступника и с помощью записей с камер наблюдения установили примерный маршрут его следования.

В пресс-службе ДП города Шымкент рассказали корреспонденту zakon.kz, что личность подозреваемого установлена. Он был неоднократно судим, в данный момент ведется его розыск и выразили уверенность, что скоро его поймают.

Возбуждено уголовное дело по статье 24 УК РК, часть 3. (Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Часть 3 - преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.)

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