Скончалась Вера Сухорукова — экс-аким Усть-Каменогорска
После ухода с должности акима она продолжала активно заниматься общественной работой в городе.
Сегодня 19 декабря скончалась экс-аким Усть-Каменогорска Вера Николаевна Сухорукова, сообщает zakon.kz.
Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.
Вера Николаевна Сухорукова родилась 10 августа 1951 года в селе Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.
После окончания Усть-Каменогорского строительно-дорожного института работала в государственных органах.
В 1999 году была назначена акимом города Усть-Каменогорска. Находясь на высоком посту, главное внимание уделяла формированию и расходованию бюджетных средств. Вена Николаевна полностью погасила кредиторскую задолженность, отрегулировала своевременную выплату заработной платы, пенсии, пособий горожанам.
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, ей было присвоено звание Почетного гражданина города Усть-Каменогорск.
Награждена орденом "Курмет" и личным нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс",
Редакция портала zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Веры Николаевны.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!