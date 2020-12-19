Скончалась Вера Сухорукова — экс-аким Усть-Каменогорска

После ухода с должности акима она продолжала активно заниматься общественной работой в городе.

Сегодня 19 декабря скончалась экс-аким Усть-Каменогорска Вера Николаевна Сухорукова, сообщает zakon.kz.

Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

Вера Николаевна Сухорукова родилась 10 августа 1951 года в селе Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

После окончания Усть-Каменогорского строительно-дорожного института работала в государственных органах.

В 1999 году была назначена акимом города Усть-Каменогорска. Находясь на высоком посту, главное внимание уделяла формированию и расходованию бюджетных средств. Вена Николаевна полностью погасила кредиторскую задолженность, отрегулировала своевременную выплату заработной платы, пенсии, пособий горожанам.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, ей было присвоено звание Почетного гражданина города Усть-Каменогорск.

Награждена орденом "Курмет" и личным нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс",

Редакция портала zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Веры Николаевны.

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