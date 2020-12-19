Рюкзак с $4 000 и почти миллионом тенге украли у посетительницы кафе
Полицейские установили подозреваемого, который после кражи выехал в Уральск ЗКО.
Фото : f-gramota.ru19 декабря 2020, 22:26
Сообщение о преступлении поступило на пульт 102 города Актобе днем 15 декабря, сообщает zakon.kz.
Со слов потерпевшей, она сидела в кафе, на столе лежал ее рюкзак, в котором находились деньги – 4 100 долларов США и 824 000 тенге. В какой-то момент в помещение вошел мужчина, схватил рюкзак и скрылся.
Полицейские установили подозреваемого, который после кражи выехал в Уральск ЗКО. Оперативники отправились в соседнюю область, задержали и доставили преступника в отдел полиции.
32-летний житель Уральск в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 часть 3 "Грабеж", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.
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