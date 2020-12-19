Горячие новости
Читайте также

Рюкзак с $4 000 и почти миллионом тенге украли у посетительницы кафе

Полицейские установили подозреваемого, который после кражи выехал в Уральск ЗКО.

Фото : f-gramota.ru19 декабря 2020, 22:26

Сообщение о преступлении поступило на пульт 102 города Актобе днем 15 декабря, сообщает zakon.kz.

Со слов потерпевшей, она сидела в кафе, на столе лежал ее рюкзак, в котором находились деньги – 4 100 долларов США и 824 000 тенге. В какой-то момент в помещение вошел мужчина, схватил рюкзак и скрылся.

Полицейские установили подозреваемого, который после кражи выехал в Уральск ЗКО. Оперативники отправились в соседнюю область, задержали и доставили преступника в отдел полиции.

32-летний житель Уральск в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 часть 3 "Грабеж", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты