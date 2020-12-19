Рюкзак с $4 000 и почти миллионом тенге украли у посетительницы кафе

Полицейские установили подозреваемого, который после кражи выехал в Уральск ЗКО.

Сообщение о преступлении поступило на пульт 102 города Актобе днем 15 декабря, сообщает zakon.kz.

Со слов потерпевшей, она сидела в кафе, на столе лежал ее рюкзак, в котором находились деньги – 4 100 долларов США и 824 000 тенге. В какой-то момент в помещение вошел мужчина, схватил рюкзак и скрылся.

Полицейские установили подозреваемого, который после кражи выехал в Уральск ЗКО. Оперативники отправились в соседнюю область, задержали и доставили преступника в отдел полиции.

32-летний житель Уральск в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 часть 3 "Грабеж", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!